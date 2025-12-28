La Juventus sa soffrire e vince a Pisa. Mister Luciano Spalletti elogia Yildiz: “Gli voglio bene come a un figlio”

La Juventus, come riporta la sezione On Line di Tuttosport, cala quindi il poker e allunga la sua striscia positiva: quarta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa per la squadra di Spalletti, che sale al quarto posto valido per la Champions, in attesa del risultato della Roma. Contro il Pisa bastano i gol di Kalulu, con la partecipazione di Calabresi a deviare nella propria porta, e Yildiz, ma il successo non arriva senza sofferenza.



Mister Luciano Spalletti così ha parlato a Sky Sport nel post gara: “Noi siamo stati sotto livello come ritmo nel primo tempo anche se l’abbiamo condotta. I primi sei-sette minuti del secondo tempo male infatti il Pisa con la sua intensità e fisicità ci ha creato situazioni difficili dove siamo stati anche fortunati poi però la partita l’abbiamo fatta sempre. Nella ripresa con più qualità e inventiva. Zhegrova ha fatto bene quando è entrato, così come David e ci hanno dato un po’ più di qualità dalla trequarti in su. Siamo riusciti a far gol e in quel momento della partita anche un po’ meritato per come c’eravamo creati qualche spazio dentro l’area di rigore. A Yildiz, voglio bene come un figlio, so che ci può far sterzare la partita in ogni momento. Nessuno potrà farmi mai dubitare della sua disponibilità, personalità e conoscenza del ruolo che ha. A Yildiz posso urlare, sa che è il nostro 10. Siamo in sintonia e deve stare attento a quello che gli dico”.

Stefano Mauri