Il Sanremo speciale di Samurai Jay con Belen Rodriguez e Zucchero Fornaciari?

Come hanno scritto sul Leggo, la presenza di Belen Rodriguez al Festival di Sanremo 2026 potrebbe essere una delle sorprese più attese del prossimo Ariston. Secondo quanto anticipato dal giornalista Luca Dondoni durante “Pezzi Podcast”, progetto che conduce insieme ad Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, la showgirl sarà infatti ospite speciale per tutte le cinque serate della kermesse diretta e condotta da Carlo Conti, in programma dal 24 al 28 febbraio.



Belen Rodriguez non salirà sul palco come semplice comparsa: accompagnerà in scena Samurai Jay, il giovane rapper napoletano selezionato tra i 30 artisti in gara, e farà parte integrante della performance del brano “Ossessione”, una canzone definita “ritmata” e costruita su un gioco scenico tra voce e presenza fisica.



Dondoni ha spiegato che l’intervento della Rodriguez sarà breve ma simbolico, inserito all’interno della narrazione musicale del pezzo. E Jay, nella serata Cover dovrebbe esibirsi con Zucchero Fornaciari.

Stefano Mauri