Elodie volontaria generosa per una buona causa a Milano. E in musica va sempre forte

Lo scorso 18 dicembre, una lunga tavolata imbandita di rosso è stata allestita sotto i portici di Corso Europa, in zona San Babila, a Milano. Erano stati previsti un centinaio di posti, ma sono state persino di più le persone senzatetto che hanno partecipato alla prima delle sette Cene di Natale organizzate da Progetto Arca per le festività di quest’anno. Un’iniziativa importante, che ha raccolto una ventina di volontari impegnati per servire pietanze natalizie.
Tra questi c’erano Francesco Villa (Franz) ed Elodie che, nonostante il bassissimo profilo, non è passata inosservata. Intanto, a due anni dalla sua uscita, la canzone Strobo di Elodie, contenuta nell’album Ok. Respira (2023), sta vivendo una nuova ondata di popolarità grazie a TikTok.
Stefano Mauri