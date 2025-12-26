Chiara Ferragni in Colombia a Capodanno? L’imprenditrice ha lasciato l’Italia per lavoro o relax?

Per la serie clamoroso su Leggo, l’imprenditrice digitale di Cremona è stata ripresa all’aeroporto di Madrid, in un video realizzato da altri passeggeri in attesa di imbarcarsi in fase di imbarco su un volo diretto a Medellín, in Colombia.
Un dettaglio non è passato inosservato: Chiara Ferragni era sola, senza i figli Leone e Vittoria che sono con l’ex Fedez e — soprattutto — senza Giovanni Trochetti Provera.
La coppia, che da tempo ha scelto di non rendere pubblica la relazione, non si mostra insieme da settimane. Cosa bolle nella pentola di Chiara Ferragni? Lo scopriremo a breve.
Stefano Mauri
