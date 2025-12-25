Grazie a Emma Marrone e al suo pezzone “L’amore non mi basta”, Paulo Dybala torna a emozionare in bianconero

Nostalgia canaglia come riporta un bel articolo On Line, pubblicato sul sito internet Tuttosport. Da settimane sui social sta spopolando il trend a tema calcistico di condividere video amarcord con la canzone di Emma Marrone “L’amore non mi basta“. Uno di quelli che ha avuto più successo è relativo a Paulo Dybala nei suoi anni alla Juventus.
Tanto più che in occasione della sfida con la Romaall’Allianz Stadium il club bianconero ha fatto risuonare quella canzone nell’impianto, con tantissimi applausi dal pubblico nei confronti del giocatore. Ma stavolta la Juve ha fatto di più… postando, sul suo account Tik Tok, pure un video di alcune stupende giocate della ‘Joya’ con la Vecchia Signora.
Stefano Mauri
