Esibizionista e’ la canzone più ascoltata in radio anche a Natale. Annalisa superstar

Numeri da sballo: 52 Platini e 15 Oro. Questi sono solo alcuni dei numeri che hanno caratterizzato il 2025 di Annalisa, la donna più ascoltata sui digital store in Italia per tutto l’anno e con più singoli nella parte alta della classifica EarOne.
Ah… “Esibizionista”, è ancora il brano più trasmesso dalle radio italiane nella settimana appena trascorsa, mentre il precedente singolo “Piazza San Marco”continua a gravitare nell’airplay. Annalisa Scarrone. In arte, Annalisa è una vera pop star e nel 2026 tornerà con concerti qua e là a esibirsi dal vivo per dare un seguito al tour “Ma noi siamo fuoco”.
Stefano Mauri
