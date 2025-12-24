Emma Marrone ha portato attimi di serenità tra chi lotta tutti i giorni per stare bene

“Emma Marrone ha scelto di esserci con semplicità e grande sensibilità, regalando sorrisi autentici e una vicinanza che, in questo contesto, ha un valore immenso.Nel reparto di Ematologia dell’Ospedale C. Panico di Tricase non sono arrivati solo doni, ma tempo, presenza e autentica umanità.



È stato donato il libro Mi racconto a voi, autografato da Emma Marrone, che raccoglie storie di pazienti: parole che diventano forza, ascolto e speranza. AlL Lecce ringrazia Emma Marrone per il suo gesto di profonda vicinanza, capace di portare luce e cuore in un luogo dove ogni giorno si combatte in silenzio”.



Ancora una volta, in tempo natalizio quindi, Emma Marrone ha scelto di donare attimi di serenità a chi non sta bene. E il suo gesto è da Chapeau! Emma Marrone è una bella persona e una ragazza in gamba e mentre lavora a nuove canzoni, L’amore non mi basta, il suo pezzo storico vola e On Line è già prenotabile l’album Schiena, in uscita e giustamente in gran spolvero.

Stefano Mauri