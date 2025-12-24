Chiara Ferragni si ricarica in Alto Adige più bella e determinata che mai

Chiara Ferragni, bella, consapevole, innamorata e in fase di ripartenza si è concessa una pausa in quota e ha scelto ancora una volta l’Alpe di Siusi, da sempre una delle sue mete del cuore. L’influencer sta trascorrendo alcuni giorni in montagna insieme ai suoi bimbi, lasciandosi alle spalle gli impegni e le tensioni del Pandoro-gate per immergersi nella quiete dell’Alto Adige.



Sui social, Chiara Ferragni ha condiviso immagini che la vedono ritratta in uno chalet sorridente con la figlia più piccola e momenti di relax tra le vette. Tra le stories spicca un video sulle piste da sci, accompagnato dalla scritta “Freedom”, a raccontare la voglia di leggerezza e aria aperta.

Stefano Mauri