Juventus non lasciarti scappare questo Weston McKennie, tuttocampista moderno

A margine di un evento della sua fondazione, la “McKennies’ Magical Youth Mission”, grazie alla quale ha portato doni e sorrisi ai bambini dell’oratorio salesiano Michel Rua di Torino, Weston McKennie ha parlato anche di attualità. Innanzitutto il suo futuro, essendo il contratto col club bianconero in scadenza il prossimo 30 giugno: “Sono qui da sei anni e ho vissuto a Torino per gran parte della mia vita, ora ho anche toccato le 200 presenze con la Juve che è un grande club.

Per il futuro e il rinnovo lascio al mio agente. Speriamo e vediamo“. Dal contratto al campo: “Abbiamo ancora la sfida contro il Pisa, speriamo di chiudere l’anno con una vittoria. Ora abbiamo trovato una nuova identità con il mister: prima eravamo in difficoltà, Spalletti fa attenzione anche alle piccole cose ed è un bravissimo tecnico. Abbiamo ancora la sfida contro il Pisa, speriamo di chiudere l’anno con una vittoria. Ora abbiamo trovato una nuova identità con il mister: prima eravamo in difficoltà, Spalletti fa attenzione anche alle piccole cose ed è un bravissimo tecnico“. Intanto la Juventus stringe per il direttore sportivo: accordo verbale raggiunto con Marco Ottolini, da settimane in pole nella lista dell’ad Damien Comolli e alla fine preferito ad alcuni profili stranieri. Per l’ex ds del Genoa si tratta di un ritorno alla Juve, dove aveva lavorato in passato. Ottolini va a rafforzare l’organigramma bianconero: si aggiunge al Director of Football Strategy Giorgio Chiellini e al dt Francois Modesto.

Stefano Mauri