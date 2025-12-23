Eh già, Emma Marrone e Annalisa, rispettivamente con la canzone “L’amore non mi basta” e col pezzone “Esibizionista”, beh si sono prese la vetta delle classifiche… su Spotify e in radio.

E per festeggiare, udite, udite, ecco hanno citato una il brano dell’altra nei commenti su Instagram. Emma Marrone sta vivendo un bel periodo e sta lavorando al nuovo album.

Annalisa, concluso un tour da protagonista ha già annunciato le date della sua nuova tournée 2026 e probabilmente andrà tutta esaurita. Scommettiamo? Chapeau a Emma Marrone e Annalisa: sono la musica pop che tutti cantiamo e balliamo

Stefano Mauri