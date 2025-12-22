Tutti cantiamo l’Esibizionista di Annalisa pure Emma Marrone

Già, Emma Marrone sta vivendo un momento d’oro, confermandosi una delle voci più amate della musica italiana. Il suo ultimo singolo, Brutta Storia, ha conquistato rapidamente le vette delle classifiche.
E il suo vecchio successo L’amore non mi basta è tornato incredibilmente virale, scalando la Top 50 di Spotify Italia fino alla prima posizione. E via Tik Tok, mentre è impegnata a fare esercizi in palestra Emma Marrone ha postato un video dove canta, pure lei, L’Esibizionista, la hit, esplosiva e ascoltatissima di Annalisa, scritta per e con lei da Davide Simonetta e Paolo Antonacci.
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.