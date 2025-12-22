Emma Marrone, vola con “L’amore non mi basta” e ha gioito per il Napoli di Spalletti e il Lecce

“Non sono una tifosa sfegatata di un club. Tifo per le belle storie: ho esultato come una matta per il ritorno in Serie A del Lecce nel 2019 e per lo scudetto del Napoli di Spalletti. Quest’ultimo l’ho anche seguito dal vivo: non lo dimenticherò mai. Ogni singolo balcone aveva la sua bandiera, tutta la città era addobbata con fiocchi azzurri, l’immagine di Maradona era ovunque”.
Così Emma Marroneha parlato, in una bella intervista concessa alla Gazzetta dello Spot, del suo rapporto con il calcio. Intanto, da fine novembre, “L’amore non mi basta” ha superato quota 3 milioni di streams complessivi su Spotify.
Dietro l’exploit un trend in cui il brano viene usato come colonna sonora per video dedicati al calcio (il “TikTok calcio”, come si dice sui social), soprattutto immagini Amarcord di giocatori, squadre e momenti iconici della Serie A. Tra questi, video di tifosi juventini che rimpiangono il Dybala degli anni d’oro, prima che gli infortuni offuscassero la sua stella e del passaggio alla Roma. Detto ciò, le canzoni di Emma Marrone sono musica che resta.
