Chiara Ferragni e l’amore bello e lontano dai social, con Giovanni Tronchetti Provera

Eh già, come hanno scritto sulla redazione On Line di Cosmopolitan, il rapporto affettivo di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, manager riservato ed erede dell’impero Pirelli, va a gonfie vele, ma la coppia ha scelto una via comunicativa insolita per l’influencer: il silenzio assoluto. E sì… tra strategie di protezione legale e il desiderio di normalità, i due stanno riscrivendo, a modo loro, le regole del gossip.

E recentemente, l’imprenditrice di Cremona in un’intervista a Cosmopolitan Spagna, ha detto di essere felicemente innamorata e di sperare che questo legame duri per sempre. Venerdì scorso 19 dicembre, la Ferragni, difesa dagli avvocati Iannaccone e Bana, ha ribadito in aula la propria totale buona fede, parlando con la voce rotta dall’emozione di semplici errori di comunicazione e rivendicando il suo storico impegno nel sociale. La sentenza del processo che vede coinvolta l’influencer è prevista per il prossimo gennaio.

Stefano Mauri