Sara Tommasi ha una bella voce pop dance e canta la sua ripartenza

Sì, Sara Tommasi cantante è una bella realtà, come si legge via Internet, con la showgirl e modella, brava a intraprende una carriera musicale, ci. diversi singoli pubblicati dal 2021 in poi, con brani pop/dance come “Sogno d’Oriente” e “Pazza Estate“, spesso in collaborazione con altri artisti come Marco Vicini La Rocca e Space One. La sua musica è parte del suo percorso di rinascita personale, dopo difficoltà legate alla sindrome bipolare, e si esibisce anche con spettacoli dal vivo.
E non sarebbe male applaudire, con le sue canzoni, sul palco dell’Ariston, come ospite, Sara Tommasi (bella, brava, ispirata, creativa, consapevole) al Festival di Sanremo che verrà. Parola a Carlo Conti.
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.