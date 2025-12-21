Emma Marrone : “Brutta Storia è la scintilla del nuovo album che sto scrivendo”

Già come hanno scritto sulla Gazzetta dello Sport di domenica 21 dicembre, ci sono canzoni che non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Ed è quello che sta accadendo a “L’amore non mi basta” , il brano di Emma uscito 12 anni fa, diventato un caso di studio digitale, una “seconda vita” esplosa tra i reel di Instagram e i video di TikTok, trasformatosi nell’inno ufficiale dei grandi addii al calcio. I numeri parlano chiaro: dodici milioni di streaming in un mese e un ritorno prepotente in cima alle classifiche, spinto da una generazione di giovanissimi che ha riscoperto la grinta della cantante salentina. E così, Emma Marrone ha parlato con la “Rosea”: “È una storia incredibile. Mi era già successo di diventare virale sui social con altri pezzi, ma questa volta i numeri di Instagram e TikTok si sono convertiti in streaming reali: significa che i giovanissimi hanno scoperto la mia musica. Mi fa piacere perché è un brano a cui tengo tanto, uno di quelli sempre presenti nelle mie scalette.



Mi ha scritto Paulo Dybala: mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che la sua home di Instagram è invasa dai video delle sue giocate con la mia canzone. È successo anche con molte squadre come Palermo, Empoli e Sassuolo. Non ho un social media manager e faccio tutto da sola. Rispondo personalmente ai messaggi e leggo tutti i commenti dei miei followers: se trovo mancanza di rispetto o insulti da parte del mio pubblico verso colleghi/e, blocco subito gli autori. Molti poi, quando mi incontrano dal vivo, mi chiedono scusa e allora li sblocco. Mi piace il contatto diretto con i fan, ma non tollero il linguaggio d’odio che ormai è stato sdoganato”.



Emma Marrone fa musica che resta. E sulla sua attualità musicale ha le idee chiare: “Brutta Storia è un brano a cui sono molto legata, è la prima scintilla del progetto discografico a cui sto lavorando e su cui sto investendo tutte le mie energie. Non uscirà fin quando non sarà esattamente come lo voglio”.

Stefano Mauri