Cara Vecchia Juventus, tieniti stretta mister Luciano Spalletti

“David hanno fatto bene a non portarlo a cena. La prima volta che l’hanno invitato lui ha grattato il parmigiano sulla pasta alle vongole e non l’hanno più portato”.
Così, con la sua tipica ironia, mister Luciano Spalletti, allenatore della Juve ha smentito i sussurri secondo i quali l’attaccante canadese sia stato escluso dalle cene di squadra, nei mesi scorsi. Ebbene, questo Spalletti: trainer bravo, esperto e carismatico, la Juventus farebbe bene a blindarlo, con un contratto ad hoc, per i prossimi 5 anni. Nessun trainer, allo stato attuale, alla Vecchia Signore a, in fase di rifondazione, potrebbe infatti far meglio di Spalletti.
Stefano Mauri
