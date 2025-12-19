La Cremonese è differente ed è una grande realtà. E ha realizzato il sogno del signor Armando

“Non c’è niente di più emozionante dello sguardo di una persona che riceve un regalo tanto atteso. Armando, 94 anni compiuti lo scorso gennaio, aveva un grande desiderio per questo Natale: assistere ad una seduta di allenamento della Cremonese per poter incontrare di persona i grigiorossi. Lorenzo ed Enrico, due giovani ragazzi, tramite il sito “Nipoti di Babbo Natale” sono venuti a sapere della richiesta di Armando e hanno scelto di fare loro questo desiderio fino a trasformarlo in uno splendido regalo. Un pomeriggio diverso trascorso insieme per ricordarci che uniti possiamo fare la differenza.”

Così, in accompagnamento alle immagini che vedete in pagina, nei giorni scorsi hanno postato sulle pagine social della Cremonese. Il bel gesto, il desiderio, ecco è stato realizzato grazie alla campagna natalizia della squadra di Davide Nicola dal titolo “Soli mai». “Focus sul tema della solitudine sotto le feste, combattuta anche con le parole di capitan Bianchetti e un berretto grigiorosso. E’ davvero una Cosa Grande questa Cremonese sostenuta dal patron: l’industriale d’altri tempi Giovanni Arvedi, il generoso Cavaliere di Cremona, allenata da Davide Nicola: persona vera e grande allenatore, costruita da due grandi dirigenti del pallone, calciofili che fanno la differenza: il general manager Paolo Armenia e il direttore sportivo Simone Giacchetta.

Stefano Mauri