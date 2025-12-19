Emma Marrone aspetta tutti in tour nella prossima estate. Intanto “L’amore non mi basta” vola e “Brutta Storia” spacca

“Raga solo una cosa. Conta lento, molto lento. E voltati, per il resto è tutto un sogno … Vi aspetto in tour! Vi amo”.
Così postò via social, Emma Marrone, per annunciare il suo tour estivo. Intanto, dodici anni dopo la sua uscita, L’amore non mi basta di Emma Marrone vive una seconda vita, grazie a TikTok. A innescare il fenomeno sono stati soprattutto gli appassionati di calcio: sulla piattaforma cinese migliaia di utenti hanno iniziato a usare il brano come colonna sonora di video dedicati alle grandi stagioni della Serie A di qualche anno fa.
Dalla fine di novembre gli ascolti sono cresciuti vertiginosamente, ed Emma Marrone è una delle pochissime artiste italiane capaci di riportare un brano “storico” in vetta allo streaming nazionale. Dopo l’annuncio dei due grandi concerti negli Ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), Emma svela le date che quest’estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d’Italia con il suo “Live Tour 2026”.
Ai due attesissimi show negli ippodromi di Roma e Milano, primi due appuntamenti di una cantante italiana in questi luoghi iconici, si sono infatti aggiunte nuove date in tutta Italia per un’Estate, all’insegna di Emma Marrone.
Stefano Mauri