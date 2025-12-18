“L’amore non mi basta” è musica che resta, come le altre canzoni di Emma Marrone

“Così bello. Così inaspettato. Io canto questa canzone da sempre. È sempre stata in scaletta. In molti l’hanno cantata insieme a me sottopalco. Adesso siamo ancora di più. Conta solo questo. E l’amore e il sacrificio e la passione che ho sempre messo nella musica. Il bene torna sempre indietro”.

Così postò via social Emma Marrone, per commentare a modo suo, la scalata delle classifiche con “L’amore non mi basta”, tratto dall’album “Schiena”. Il famoso ritornello del pezzo di Emma, fa da colonna sonora alle giocate memorabili dei più amati campioni del calcio italiano, ma anche gli allenatori. Il trend è partito dalla tifoseria juventina con dei video dedicati a Paulo Dybala, ma anche a Max Allegri.

A seguire anche i momenti iconici di Mauro Icardi in nerazzurro e quelli di Dries Mertens al Napoli. Il merito di questa impresa va in parte a TikTok, a tutti gli appassionati di calcio, ma soprattutto a Emma Marrone poiché “L’amore non mi basta” è musica, emozionante, che resta per cantare, sognare, ballare, pensare e sognare.

Stefano Mauri