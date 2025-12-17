Emma Marrone che canta “Brutta Storia” mentre fa la spesa? Bellissima storia. E “L’amore non mi basta” torna alla grande

Come hanno scritto su Leggo, beh, i social, talvolta, veramente hanno poteri straordinari. Una magia parziale, (poiché gran parte del merito è della bravura di Emma Marrone), per esempio è stata quella di far tornare primo, nella top 50 Italia di Spotify, un brano di dodici anni fa. Protagonista di questo miracolo musicale è stata proprio Emma Marrone con la canzone, scalatrice di classifiche, “L’amore non mi basta”, tratta dall’album Schiena.

Il merito di questa impresa va a TikTok, ma anche a tutti gli appassionati di calcio poiché il brano di Emma era abbinato a celebrativi e malinconici video, dedicati a grandi calciatori, con le loro giocate. “L’amore non mi basta” comunque è un bel pezzone e si merita il ritorno in auge. A proposito, via Instagram gira un bel video con la Marrone, in un piccolo supermercato per fare spese, appassionata mentre canta, il suo capolavoro “Brutta Storia” mentre passa alla radio la hit in oggetto scritta da lei, Olly, Juli e Paolo Antonacci. Chapeau!

Stefano Mauri