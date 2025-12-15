Annalisa è già al “Capitolo II” di “Ma noi siamo fuoco”, il suo nuovo tour 2026

Il “Capitolo I” è stato un successone che ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico e riscontri positivi, e Annalisa ha già annunciato il nuovo progetto live “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II – Palasport 2026”, il tour che prenderà il via il 23 aprile e proseguirà fino a metà maggio, con una serie di date nei principali palasport italiani e alcune tappe in sedi finora mai toccate dall’artista. Il calendario prevede infatti debutti in città come Mantova, Pesaro e Messina, oltre al ritorno a Genova, nella sua Liguria.

Tra gli appuntamenti più rilevanti figura il concerto all’“Arena Milano”, nuovo spazio situato nel quartiere Santa Giulia e promosso da Cts Eventim, nuovissima struttura, progettata da David Chipperfield Architects con Arup, pensata e realizzata per ospitare eventi live di grandi dimensioni e unisce soluzioni architettoniche contemporanee a impianti tecnologici avanzati. Annalisa sarà la prima artista donna a esibirsi in questa sede.

Il “Capitolo II – Palasport 2026” proseguirà, appassionatamente, il percorso intrapreso con il tour precedente, puntando su uno spettacolo in cui musica, messa in scena e impianto visivo si integrano, in modo spettacolare, in uno spettacolo pirotecnico poiché Annalisa è fuoco artistico che brucia e accende.

