La Juventus vince a Bologna per 1 rete a 0 e Giorgio Chiellini blinda Thuram

Nel pre partita della sfida contro il Bologna il dirigente della Juve Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Dazn, dove ha parlato delle voci di mercato su un possibile scambio tra Khephren Thuram e Frattesi: “Di Frattesi non parlo anche perché sarebbe una mancanza di rispetto verso l’Inter. La cosa certa è che Thuram è e rimane un giocatore della Juventus: un calciatore importante per la squadra.



Gioca oggi, ma in questo anno e mezzo con noi lo ha dimostrato. Non vogliamo privarcene, ma costruire qualcosa, costruire il futuro insieme a lui“. Sul campo la Juve di mister Luciano Spalletti ha battuto per 1 rete a 0 il team bolognese giocando un buon calcio.

Stefano Mauri