Elisabetta Gregoraci rende Londra ancora più magica coi suoi scatti sensualintriganti

Ok Londra è bellissima, ma Elisabetta Gregoraci, con la sua magia… sensualintrigante, beh la rende ancor più irresistibile, no?
La showgirl ha trascorso un breve periodo a Londra di recente, prima di tornare a lavorare e rilassarsi a St. Moritz, e le foto del suo relax invernale nella capitale dell’Inghilterra: i fan si scatenano sui social. Bella, sensualmagica, frizzante in nero e mini abito, Elisabetta Gregoraci, sognando, fa sognare.
Stefano Mauri
