Chiara Ferragni guarda sempre avanti, anche se nessuno le fa sconti

Chiara Ferragni, azionista di controllo al 100% della Sisterhood S.rl., ha nominato Claudio Calabi alla guida della sua holding, dopo avergli dato analogo incarico, a ottobre 2024, per la Fenice S.r.l. Il professionista milanese deterrà tutti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Sisterhood, come la gestione delle trattative, la conduzione e sottoscrizione di contratti commerciali e promozionali, l’amministrazione dei rapporti con professionisti e consulenti, del personale non dirigente, nonché la gestione dei conti e finanziamenti della società. Così, nei giorni scorsi, il portale, molto informato sui fatti Affaritaliani ha scritto.

Quindi, lontano dai riflettori, l’imprenditrice di Cremona, nei giorni scorsi tra i monti di Saint Moritz per ricaricare le pile, durante il ponte dell’Immacolata, prosegue, determinata e in salita, la sua ripartenza economica. Nel frattempo, niente e nessuno, a Chiara Ferragni fa sconti, ma lei, innamorata (di Giovanni Tronchetti Provera ed è un amore goduto lontano dai social), determinata, bellissima, consapevole e serena, si gode il Natale, guarda avanti.

Stefano Mauri