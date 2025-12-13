Ha ragione Emma Marrone, ragazza in gamba che sa soffrire: “La musica resta”. E tutti cantiamo “Brutta Storia”

“Quando ti succedono queste cose sei solo al mondo. Sei tu contro il mondo e la malattia”… Chiara, diretta, vera, genuina, Emma Marrone è tornata a parlare di come ha affrontato e il vissuto il tumore all’ovaio, il primo diagnosticato quando aveva 24 anni.



La cantante ha raccontato il modo in cui ha reagito al dolore: “Non mi lascio a grandi pietismi, io sono così. Vedermi in lacrime su Instagram è difficile, sul palco invece non voglio fare la dura a tutti i costi”, ha spiegato durante l’intervista a Pezzi: dentro la musica, il podcast di Luca Dondoni, Paolo Giordano e Andrea Laffranchi. Intanto via social, Emma Marrone, ha postato quanto segue per ringraziare, la sua gente, per il successo, straordinario, del suo ultimo singolo “Brutta Storia”: “Io non ho parole. Ma veramente. Perché la musica resta… quella si’. Grazie a tutti. Vi amo”.

Stefano Mauri