Emma Marrone, da sempre fa musica che resta. E tutti cantiamo anche e ancora “L’amore non mi basta”

Accade sempre più spesso che un brano pubblicato nel passato torni all’improvviso a dominare le classifiche grazie a TikTok… l’ultimo in ordine di tempo è L’amore non mi basta di Emma, singolo del 2013 che nelle ultime settimane è letteralmente riesploso grazie a un trend nato spontaneamente sul social cinese. Pubblicata nell’ottobre 2013 come terzo estratto dall’album Schiena, la canzone porta la firma di Daniele Magro e la produzione di Brando. È stata certificata disco di platino (30.000 copie) ed è diventata uno dei tasselli centrali della fase più energica e rock della carriera dell’artista salentina.

A proposito, in una recentissima, bella chiacchierata, col Corriere della Sera, tra i tanti concetti interessanti toccati, Emma Marrone ha detto di essere impegnata, a modo suo, alla … Emma, per intenderci, alla realizzazione del nuovo album:“Scrivo tanto, ma ho la forza e la determinazione per non cascare dentro al meccanismo del pubblicare musica di continuo. Sono lenta anche per rispetto al pubblico. Sono chiusa in studio col mio collettivo, i miei amici, persone che stimo e mi stimano. Non è una roba da ufficio, una canzone si fa anche in 5 minuti, ma è rimasto quel fuoco di voler fare musica che possa rimanere nel tempo”.

Ebbene, considerando quanto sia ancora attuale “L’amore non mi basta”, sì … possiamo tranquillamente sottolineare che, praticamente da sempre, Emma Marrone scrive, canta e balla canzoni che restano. E pure “Brutta Storia” è un bel qualcosa che resta…

