Sarah Toscano, giovane, straordinaria voce, rivelazione con “Amarcord”, ancora in tour nel 2026

Sarah Toscano
ha annunciato a sorpresa il “Met Gala – Tour 2026”. Per ora, il calendario del tour conta 7 date nei club, tutte in programma a maggio.
Al centro dello show, ci saranno le nuove canzoni dell’album “Met Gala”. Con la seguente frase, via social, l’artista ha annunciato il ritorno, con la sua musica, in tournée: “Lo rifacciamo”. Reduce da un’annata straordinaria, iniziata col successo: meritato, incredibile, genuino e fresco con “Amarcord” al Festival di Sanremo 2025, Sarah Toscano si appresta a vivere il nuovo anno, ormai all’orizzonte, sempre da protagonista e al massimo.
Stefano Mauri
