Giorgio Chiellini promuove mister Luciano Spalletti: “Penso a lui a lungo termine, non fino a giugno”

Giorgio Chiellini ha parlato con Sky, del futuro di Luciano Spalletti, legato alla panchina della Juve sino a fine stagione, e oltre solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League: “Quando penso a lui penso a lungo termine, non fino a giugno. Sta entrando nella testa dei ragazzi, sta cercando di incidere in campo. Non c’è ancora tanta continuità nel fare quello che lui chiede ai ragazzi ma è un momento di costruzione in tempo.
C’è bisogno di essere il più veloci possibile nel fare punti nel frattempo, poi a fine stagione ci siederemo. Sarei felicissimo di continuare insieme ma è un discorso lontano da fare adesso“. Intanto sul campo, la Juventus ha battuto per 2 reti a 0 il Pafos e mister Luciano Spalletti può sorridere.
Stefano Mauri