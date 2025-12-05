Fedez (Capodanno in musica a Oristano) e Marco Masini a Sanremo 2026 da favoriti

“Vogliamo regalare alla città un Capodanno memorabile e l’arrivo di un artista come Fedez, capace di richiamare migliaia di persone, conferma la qualità e l’ambizione del nostro programma”. Più chiaro di così, il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna non poteva essere, no?
A proposito, i favoriti per Sanremo 2026 sono Marco Masini e Fedez, dati in gara in coppia. Per Snai la loro vittoria è quotata 5, per Sisal 4,5, mentre GoldBet li mette alla pari con Tommaso Paradiso, entrambi a quota 5. Intanto, il libro-confessione di Fedez (più volte rinviato) arrivato da tempo in libreria: L’acqua è più profonda di come sembra da sopra (Mondadori) va sempre forte.
Stefano Mauri
