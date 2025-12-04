Fedez, in stile Grinch, annuncia il ritorno ad Assago nel 2026. “Battito” tra le canzoni più ascoltate del 2025

“Merry Grinchmas”?
Risposta affermativa, come riportato dal portale Leggo, anche quest’anno, Fedez festeggia il Natale a modo suo e parteciperà alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, insieme al collega Marco Masini, a febbraio 2026. Già, proprio come il Grinch, il personaggio cinico e peloso che odia il Natale, pure il rapper non ama, (ma magari un po’ ci gioca), le cerimonie per la festa più attesa dell’anno e, come l’anno scorso, ha deciso di decorare la casa con il suo stile.
Un albero a forma e colore di Grinch. Detto questo, “Casa 360°” è il nome che Fedez ha dato al suo concerto del 25 settembre del prossimo anno. Il live seguirà di un anno il doppio show dell’artista nella stessa location: l’Unipol Forum di Assago. Ah … “Battito” è tra le dieci canzoni più ascoltate di questo 2025 volto al termine.
Stefano Mauri