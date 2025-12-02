Tutti cantiamo le canzoni di Davide Simonetta, pure il Maestro Nanni Moretti

Il video in oggetto è un capolavoro e sta colorando, di magia, musica, arte ed emozioni il web, social compresi. Inizia a cantare Louis Garrel, intonando “Oh, bambina / Tutto quello che hai passato è un’università”.

Poi Jasmine Trinca e perfino il regista Nanni Moretti. Insomma, tutto il cast “Succederà questa notte”, maestro incluso canta le parole di “Incoscienti giovani”, la hit di Achille Lauro che Moretti ha voluto interpretare mentre le riprese del suo film stanno per chiudersi a Roma. Un film ispirato ai racconti di Eskhol Nevo, Lègami. La performance canora invece si può godere dal profilo Instagram del regista. E Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco: autore, compositore, produttore, arrangiatore e “Artigiano della Musica” italiana, tra gli autori del capolavoro cantato da Lauro, sulle sue storie social ha ripostato il cortometraggio che fa sognare.