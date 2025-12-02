Manco una candela (“lungimirante” che l’imprenditrice cremonese sa il fatto suo) in santa pace può vendere Chiara Ferragni

Ripresa dal sito di Rds, Anna Roberta Sorbo, su Instagram seguita da oltre 36.000 follower, ha voluto spostare l’attenzione dalle candele per parlare della collaborazione con i vari ristoranti in cui sono disponibili. Secondo la Sorbo infatti, l’obiettivo di Chiara Ferragni non sarebbe la vendita del prodotto (l’ormai famosa candela), ma, in primis, risvegliare l’attenzione degli utenti e poi introdurre in modo molto intelligente i vari ristoranti, con i quali probabilmente collaborerà in futuro: “Mi rendo conto che gli scivoloni passati forse fanno perdere fiducia anche in quelle che sono delle operazioni di marketing, però ricordatevi che Chiara Ferragni, come imprenditrice digitale e come campagne marketing, è stata sempre molto avanti. Poi magari l’operazione si rivelerà un disastro, questo solo il tempo potrà dirlo, però di certo sa come fare operazioni di marketing e soprattutto, se ci fate caso, di questa candela hanno parlato ovunque.”

Finalmente quindi qualcuno, nella fattispecie Anna Roberta Sorbo, ricorda le capacità di Chiara Ferragni, imprenditrice di Cremona alla quale, da anni, nulla viene scontato. E non vanno comunque dimenticati, tutti gli attacchi mediatici: molti dei quali pesanti e gratuiti, coi quali, Chiara Ferragni, da anni, suo malgrado deve fare i conti. Detto tutto questo, ma manco una candela in santa pace può proporre in vendita la Ferragni?

Stefano Mauri