La Juventus batte l’Udinese e passa il turno in Coppa Italia. E la società, come ha detto il dirigente Giorgio Chiellini, pensa al futuro

Intervistato da Mediaset nel prepartita della gara che ha visto la Juventusaffrontare l’Udinese negli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2026, l’head of football strategy dei bianconeri, Giorgio Chiellini, beh ha anche aperto le porte per il calciomercato invernale e ha provato a rassicurare i tifosi sul futuro di Kenan Yildiz il cui rinnovo di contratto sembra non decollare: “Non ci sorprende quanto sta facendo, c’è grande stima e apprezzamento nei suoi confronti e c’è la volontà da entrambe le parti: è un giocatore così speciale che serve un po’ di tempo in più, ha già un contratto lungo e siamo sicuri che farà parte di questa squadra per tanti anni. Mercato? Se ci sarà qualche occasione saremo pronti a coglierla ma il prossimo mese è talmente importante che il mercato sembra ancora molto lontano”.

Ah, per la cronaca la Juventus ha superato per 2 reti a 0 i bianconeri friulani, ed è approdata ai quarti di Coppa Italia, ma Federico Gatti, il centrale bianconero si è fermato improvvisamente proprio durante la sfida contro l’Udinese in Coppa Italia. E la Juve che guarda a Napoli, ha i difensori contati.

Stefano Mauri