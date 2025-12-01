Fedez e Marco Masini al Festival di Sanremo 2026 per sorprendere ancora

Ricordate? Il loro nome era uno di quelli che giravano da mesi, dati per certi da tutte le liste che, nell’ultimo periodo, si erano lanciate nel totonomi di Sanremo 2026. Ebbene, tanta attesa annunciata, beh alla fine è stata rispettata: Fedez e Marco Masini parteciperanno insieme al prossimo Festival. Ecco le reazioni del rapper: “È un grande onore”, scrive Fedez ‘taggando’ su Instagram Marco Masini: “Si riparte da qui”.

E del resto, li avevamo lasciati sul palco di Sanremo 2025, nella serata cover, con l’emozione di Federico, nel duetto con Masini, il testo ritoccato rispetto alla versione originale (“Mi verrebbe di strapparti quei vestiti da p….a”: cancellato) e quella domanda che rimbalzava tra le poltrone dell’Ariston e i social: ma Fedez l’ha dedicata all’ex amante o alla ex moglie Chiara Ferragni? Ebbene, come sottolineato dalla redazione de Il Giorno, adesso l’artista di Rozzano dal fondo è risalito e ad Assago, mesi fa aveva già richiamato Marco Masini per la versione di Bella Stronza da palasport. E “I due artisti – riporta il comunicato che accompagna l’annuncio – promettono di sorprendere ancora una volta pubblico e critica”.

Stefano Mauri