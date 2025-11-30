Sarah Toscano, Clara e un “Amarcord” spettacolare

Il singolo “Maledetto ti amo” è estratto da “Met Gala”, il disco lanciato da Sarah Toscano lo scorso 3 ottobre: viene presentato come “la canzone dell’infatuazione, delle farfalle nello stomaco che fanno viaggiare con la mente e immaginare mille scenari”. Ah le farfalline in pancia e tante emozioni, Sarah Toscano le ha fatte provare nelle scorse sere a Roma, quando ha duettato una splendida rivisitazione di “Amarcord”, insieme a Clara, nella tappa romana del concerto della collega e amica Clara Soccini.
E le due artiste si confermano così, tra le migliori cantanti del panorama pop italiano attuale.
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.