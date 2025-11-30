La Juventus supera il Cagliari grazie al suo magico numero dieci: Yildiz

La Juve torna quindi a infilare due vittorie di seguito, tra Champions e Campionato, con Yildiz, grande protagonista della vittoria sul Cagliari con due reti, che così ha parlato ai media dopo il match: “Oggi è stato bello, speriamo che possiamo continuare così.
Cosa mi sta trasmettendo Spalletti? Mi fa stare libero e mi fa giocare come voglio. Coro dei tifosi? Sono contento, danno sempre il 100% per noi.Record Del Piero? Non guardo le statistiche, voglio giocare bene”.
Stefano Mauri
