Annalisa, la fatica di piacersi e il sogno di un tour negli stadi

Annalisa

è una delle popstar più amate, sensuale e sicura sul palco. Eppure, nell’intervista concessa al settimanale Grazia, ripresa dal magazine On Line Leggo, è ha stupito con la seguente confessione personale: “Sono ancora un po’ complessata, facevo fatica a piacermi, salvo poi invidiare le mie compagne di scuola più spavalde e sexy. Nel tempo mi sono messa alla prova, individuando i punti di forza e gli aspetti che ancora mi bloccano.



Ora mostro i primi e nascondo i secondi”. Col quotidiano Il Giorno invece, Annalisa, in tour, ha parlato di quella che farà dopo i concerti e di un suo progetto: “Cantare negli stadi? Sono sempre molto combattuta e mi dico: cavolo, però, sarebbe bello arrivarci. Sarebbe, infatti, un traguardo simbolico di grande peso, ma prima lavorare tanto. Detto questo, a me i palasport piacciono molto, perché ho la sensazione di poter entrare in una scatola vuota e tirarci dentro il pubblico mettendolo a contatto diretto col mio mondo, mentre in un luogo simbolico importante come uno stadio dovrei fare necessariamente i conti con il posto e con l’eredità che si porta dietro. Dal punto di vista personale diciamo che mi piacerebbe trovare il modo di rallentare col lavoro pur continuando a fare le cose che amo. Che so, occuparmi di rifugi per animali abbandonati, oppure produrre del buon vino”.

Stefano Mauri