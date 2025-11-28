Emma Marrone con “Brutta Storia” ci fa cantare, ballare ed emozionare: è il fenomeno pop di questo autunno italiano

“Brutta Storia”

è il fenomeno pop del momento: fa cantare, ballare, emozionare e sognare. Chapeau quindi a Emma Marrone, Regina del pop, autrice, tra le altre cose, nei giorni scorsi, di uno scoop a modo suo.

L’artista ha infatti pubblicato una fotografia dell’amica e collega, Alessandra Amoroso, con la piccola Penelope: si tratta di una delle prime foto della cantante con la sua primogenita apparse sui social, venuta al mondo il 6 settembre di quest’anno. Emma ha poi postato un video dei suoi; meravigliosa, in versione acqua e sapone, mentre spiega come sono diventati belli, durante la notte, i suoi capelli. Insomma, gridiamolo ai quattro venti: artista completa, Emma Marrone è la bella storia della musica italiana.

Ah … sempre da Instagram è poi bella e … significativa, l’immagine che vede insieme Emma e Tommaso Paradiso: i due grandi artisti stanno caratterizzando questo autunno musicale. Li applaudiremo al Festival di Sanremo 2026?

Stefano Mauri