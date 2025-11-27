Elodie? Giustamente “gioca” anche col suo corpo, ma certe foto sensualaudaci sono davvero necessarie?

Elodie

durante il suo concerto a Messina, sul palco mentre cantava Black Nirvana, nella celebre vasca d’acqua, beh ha visto un uomo, in avvicinamento, con il cellulare puntato verso di lei, zoomando sui suoi movimenti. E la cantante, inizialmente paziente, a un certo punto ha allungato il braccio per allontanare l’obiettivo insistente, per poi rivolgersi al fan con un ammiccante ma deciso: “Te lo spacco quel cellulare!”.

Quando il video è diventato virale sui social, però, si è fatto avanti il “colpevole”, come hanno scritto anche sulla versione On Line del CorSera, spiegando di essere un giornalista regolarmente accreditato per fare le foto durante il concerto e non un cacciatore di selfie.

Antonio Caffo, giornalista di Messina Today, ha infatti chiarito di essere un fotoreporter accreditato in servizio, presente con altri colleghi per documentare l’evento dal vivo. Già, ma era proprio necessario avvicinarsi così tanto a Elodie per scattare audacissime fotografie? E anziché dal cellulare, il professionista, non avrebbe potuto usare una fotocamera? Detto ciò, facciamola breve: Elodie, bella e brava, giustamente “gioca” anche col suo corpo, ma le foto sensualaudaci sono davvero necessarie?

Stefano Mauri