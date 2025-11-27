Annalisa è pronta ad accendere Milano col suo tour spettacolare

“Ciao Firenze!”

Così Annalisa ha acceso, nei giorni scorsi, il capoluogo fiorentino e la sua performance ha conquistato il palazzetto strapieno di fan in estasi per la popstar ligure ca ha poi proseguito coi suoi saluti speciali: “Finalmente siamo arrivati qua e io non vedevo l’ora perché poco più di un anno fa io sono partita proprio da Firenze per la prima data del mio tour. Ho un ricordo bellissimo di quella data e non vedevo l’ora di tornare per ritrovarci e vivere le stesse cose che abbiamo vissuto insieme così intensamente. Ringrazio tutti per essere qua questa sera, grazie di cuore. Non ho nient’altro da dirvi se non buona musica ragazzi, buona musica a tutti!”.

Poi via con la musica: tre ore di emozioni, canzoni, ritmo e colori in un’atmosfera magica, con coreografie spettacolari grazie al corpo di ballo che anima lo show. E adesso Annalisa è pronta ad accendere il forum di Assago con due date fantastiche: il 28 e il 29 novembre.

Stefano Mauri