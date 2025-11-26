Patron ZW Jackson esonera Mister Dario Hubner, primo in classifica, con la Zeta Milano

Clamoroso a Trezzano sul Naviglio: Dario Hubner, ex bomber di un bel calcio romantico e cremasco d’adozione, è stato esonerato dalla Zeta Milano, club ambizioso militante in Seconda categoria e primo in classifica. Al suo posto arriva mister Cristian Brocchi il quale lascia quindi la scrivania da direttore sportivo, per tornare in panchina.
A questo punto però sorge spontaneo il seguente quesito: si può esonerare un trainer nonostante il primato in graduatoria? Secondo ZW Jackson, il cui vero nome è Antonio Pellegrino, You Tuber è influencer, nonché patron della Zeta Milano , evidentemente si’. Mah…
Stefano Mauri
