Belen Rodriguez provata dagli attacchi di panico prima dell’intervista ai Vanity Fair Stories

​“Volevo fare chiarezza. Non ho mai fatto segreto degli attacchi di panico e della depressione. E posso garantire che non è vita. Prima dell’intervista a Vanity Fair Stories mi ha preso un attacco di panico abbastanza complesso”…

Così, Belen Rodriguez chiara, diretta, emozionata, dalla sua pagina Instagram è intervenuta per spiegare quello che è successo durante la sua partecipazione all’evento Vanity Fair Stories nei giorni scorsi, quando, invitata a rispondere alle domande del conduttore su recenti dichiarazioni rilasciate a “Belve”, in merito alla sua sua relazione con Stefano De Martino, ecco, pareva avesse difficoltà a parlare, provata e agitata.

E così la showgirl ha proseguito nelle sue spiegazioni: “Ho preso tre calmanti uno dietro l’altro. Ovviamente non è stato bello per me rivelarmi così. Ma ci tenevo ad esserci. Non è facile accettare questa fragilità che, se fai un lavoro pubblico, può diventare anche una presa in giro. Mi dispiace, ma ci sto lavorando e mi curo”. Insomma, Belen Rodriguez non sta passando un periodo felice, merita comprensione, rispetto e attenzione.

Stefano Mauri