La Juventus vince per 3 reti a 2 nel gelo della Norvegia grazie a Yildiz, Openda e David

Quindi la Juventus, in Norvegia, al freddo e al gelo, contro il Bodo/Glimt, nel turno di Champions League, al termine di una rocambolesca partita ha vinto per 3 reti a 2, grazie alle reti realizzate da Openda, McKennie e David.
Subentrato nel secondo tempo, con assist e giocate incisive, Yildiz si è rivelato decisivo e rock nella prima vittoria im Coppa Campioni della Vecchia Signora.
Stefano Mauri
