Emma Marrone in studio di registrazione con Paolo (Santo) Antonacci, il poeta degli autori

Al Vanity Fair Stories, Emma, sabato scorso, voluto ricordare Ornella Vanoni, con alcune parole e ricordi ripresi dalla redazione di Leggo: “Lei era una mia cara amica. L’ho sentita telefonicamente pochissimo tempo fa, ci eravamo promesse di rivederci e lei avrebbe fatto quel risotto che le viene così bene. La ricordo come una donna libera, senza filtri e senza freni, come è giusto che siano le persone belle e vere. Mi ha insegnato a fregarmene”.

Mercoledì 19 novembre intanto, alla grande, su Canale 5 ha esordito “Gigi e Vanessa – Insieme”. Il nuovo show Mediaset che, appunto come suggerisce il titolo, ha Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada come protagonisti. E tra gli ospiti, bellissima, in forma, carismatica, travolgente, bravissima, Emma Marrone ha incantato tutti cantando, accompagnata dall’orchestra, appassionatamente dal vivo, il fenomeno pop del momento, vale a dire la canzone “Brutta Storia”.

Dulcis in fundo, via Instagram Emma ha postato una foto, fatta in uno studio di registrazione, in compagnia dell’autore Paolo (Santo) Antonacci. Quindi bolle qualcosa in pentola.

Stefano Mauri