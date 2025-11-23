Il muro di ScribattoMediaNewssocietà

Bambini nel bosco e assassini

Foto di Alex Rebatto Alex Rebatto23 Novembre 2025
72

Questa è la storia apparentemente banale di due famiglie.
La prima risiede a Palmoli, in provincia di Chieti. Genitori anglo-australiani e tre figli di otto e sei anni. Qualche anno fa hanno preso una decisione controcorrente: si sono trasferiti in un bosco, hanno costruito la loro casetta in legno, hanno rinunciato all’elettricità, all’acqua corrente e a tutte le comodità che quest’epoca permette di avere. Il bagno a secco fuori dall’abitazione, un orto dove coltivare frutta e verdura e un insegnamento scolastico relegato alla responsabilità genitoriale. Niente internet, niente cellulari, nessuna contaminazione digitale. La vicenda ricorda un bel film del 2016 con Viggo Mortensen intitolato Captain Fantastic.
Quando la notizia e venuta fuori si è alzato il coro indignato di chi ritiene impropria una condizione sociale talmente fuori dalle righe da apparire anticonformista rispetto agli standard moderni.
E anticonformista, quindi non congruo con le abitudini consolidate, significa solo una cosa: necessità di allineamento.
Il giudice che ha preso in carico la faccenda, a tempo di record (perché quando ne va del benessere dei moralisti occorre essere celeri), ha sentenziato che quello stile di vita non può e non deve essere tollerato in alcun modo. Quindi i tre figli sono stati prelevati e sistemati in una comunità a prova di legge.
Questa la motivazione: “La deprivazione del confronto fra pari in età da scuola elementare può avere effetti significativi sullo sviluppo del bambino, che si manifestano sia in ambito scolastico che non scolastico.”
Tenete bene a mente queste parole mentre passo a raccontarvi la seconda storia.
C’è un’altra famiglia che risiede a Monza, tra la gente civile. Una realtà di lavoro, conti in banca, mutuo trentennale e spesa al sabato mattina presso il supermercato di zona. Internet, film in streaming, videogiochi, merendine e ogni santo giorno che dio manda in terra la sveglia alle sette e la corsa tra scuola e lavoro.
Una famiglia normale, stereotipata, persino banale.
Il figlio di 18 anni è un ragazzo qualunque: ascolta la trap attraverso gli auricolari, spara sullo schermo agli zombie, ha una preparazione scolastica adeguata.
Eppure la notte del 12 Ottobre decide di andare a Milano con quattro amici. Quattro coetanei. Casualmente incrociano in Corso Como un ventiduenne studente alla Bocconi, lo accerchiano, gli rubano cinquanta schifosissimi euro, lo pestano e, presi dall’entusiasmo, estraggono un coltello con una lama lunga nove centimetri e infieriscono sul corpo steso a terra.
Il ventiduenne viene soccorso alla svelta da dei passanti, arriva in ospedale e subisce diverse operazioni. Si salverà, pare. Ma è molto probabile possa rimanere paraplegico.
Un’esistenza distrutta per cinquanta euro e per la follia di una gang di “ragazzi normali”.
E mentre il bocconiano lotta tra la vita e la morte i “ragazzi normali” commentano gli sviluppi della vicenda a modo loro: “Speriamo muoia, così non parla”. “La prossima volta ci bardiamo, così non ci riconoscono”, “Gli vado a staccare i cavi.”
Ora proviamo a guardare il quadro in tutta la sua complessità.
Ricordate la motivazione della sentenza relativa all’allontanamento dei “bambini del bosco”?
Il loro essere troppo distanti dal caos, dalle realtà ineluttabili, dal mondo cosiddetto civile, ha costretto un giudice a considerarli inadatti al vivere canonico.
Una vita canonica che deve prendere le distanze da un orto, da un “insegnamento privato”, dalla privazione dei videogiochi, del cellulare, della compagnia dei coetanei.
I “bambini del bosco” non possono crescere in maniera adeguata.
Devono poter scegliere di vivere in città, magari a Monza, in una realtà approvata dall’opinione pubblica, frequentare una scuola “normale”, con dei compagni “normali”. Devono poter conoscere com’è il mondo che ignorano. Non servono le storie raccontate dal padre, alla sera, alla fioca luce di una candela.
E’ necessario che camminino con le loro gambe. Magari di notte. Magari in Corso Como dopo una serata in discoteca.
Magari con un coltello in tasca o piantato nella schiena.
Perché le “famiglie normali” devono garantire ai propri figli un futuro.
Magari in banca o in fabbrica. Magari a San Vittore o in un letto d’ospedale in bilico tra la vita morte.
Questo è quello che pretende la società cosiddetta civile: altri “ragazzi normali”.

Alex Rebatto

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
alex rebatto bocconi bosco coltello corso como famiglia giudice insegnamento monza aggressione notizie palmoli san vittore scuola
Foto di Alex Rebatto Alex Rebatto23 Novembre 2025
72

Frontedelblog

Frontedelblog
In questa conversazione il giallista Rino Casazza e il mostrologo Antonio Segnini, entrambi freschi autori di un libro sul Mostro di Firenze, rispettivamente "Mostro di Firenze. Enciclopedia di un enigma" e "Uno sciagurato riscatto". parlano delle imprecisioni e delle inesattezze rispetto alla ricostruzione delle indagini che si riscontrano nella pur pregevole serie televisiva "Il Mostro" disponibile di Netflix. Da ultimo Segnini precisa le differenze tra la propria versione del delitto di Lastra a Signa e il racconto della fiction. 📚 Il libro "Mostro di Firenze - Enciclopedia di un enigma" di Rino Casazza è in edicola da ottobre 2025. E sul sito dell’editore: http://www.teaserlab.it/mostro-di-firenze/ 📚 Da oggi può anche trovare l’ebook, disponibile su tutte le piattaforme. E su Amazon: https://amzn.to/3KQEzS6 📚 Il libro "Uno sciagurato riscatto" di Antonio Segnini, su Amazon: https://amzn.to/4pcYVE7 📚 Lo speciale di Crimen MOSTRI, in edicola e sul sito dell'editore: https://www.teaserlab.it/mostri/ 👨‍💻 GLI APPROFONDIMENTI DEL NOSTRO SITO SUL MOSTRO DI FIRENZE: https://www.frontedelblog.it/tag/mostro-di-firenze/ 📚 LA SERIE DI ROMANZI APOCRIFI SU SHERLOCK HOLMES DI RINO CASAZZA, IN EDICOLA E IN EBOOK, QUI: https://amzn.to/47NPuTG 📚 GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA DI RINO CASAZZA: “IL DELITTO DI AVETRANA – Perché Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti”: https://amzn.to/3YxYUwS 📚 “LILIANA RESINOVICH – L’enigma di Trieste”: https://amzn.to/3vf7ckq 📚 L’ultimo thriller di Rino Casazza è SHERLOCK HOLMES, AUGUSTE DUPIN E LA VERITÀ SULLO SQUARTATORE: https://amzn.to/3ZISU6F 📚 I nostri libri: https://www.algama.it/ 👨‍💻 SOSTIENICI Per sostenere il nostro canale e vedere video e inchieste esclusive, abbonati: https://www.youtube.com/@Frontedelblog/join
Il Mostro, tutti gli errori nella serie tv di Netflix
In questa terza conversazione del giallista Rino Casazza con l'avvocato Bruno Mutone, ammiratore e biografo del cantautore Rino Gaetano, si entra nel merito dei misteri che circondano la morte dell'artista, avvenuta il 2 giugno del 1981 in circostanze considerate da molti equivoche, tanto che, ancor prima che Mautone presentasse un esposto in merito alla Procura di Roma, vi fu un'interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti sul fatto. LA PRIMA PUNTATA: https://www.youtube.com/watch?v=0rDYcTq6EUo LA SECONDA PUNTATA: https://www.youtube.com/watch?v=kYQnqfPFbWc 📚 IL LIBRO DI BRUNO MAUTONE CHI HA UCCISO RINO GAETANO? - Il coraggio di raccontare: un’indagine tra massoneria, servizi segreti e poteri economici: https://amzn.to/40baDoO 📚 GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA DI RINO CASAZZA 📚 MOSTRO DI FIRENZE - Encicolpedia di un enigma, da ottobre 2025 in edicola. E sul sito dell’editore: http://www.teaserlab.it/mostro-di-firenze/ 📚 Da oggi può anche trovare l’ebook, disponibile su tutte le piattaforme. E su Amazon: https://amzn.to/3KQEzS6 📚 “IL DELITTO DI AVETRANA – Perché Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti”: https://amzn.to/3YxYUwS 📚 “LILIANA RESINOVICH – L’enigma di Trieste”: https://amzn.to/3vf7ckq 📚 LA SERIE DI ROMANZI APOCRIFI SU SHERLOCK HOLMES DI RINO CASAZZA, IN EDICOLA E IN EBOOK, QUI: https://amzn.to/47NPuTG 📚 L’ultimo thriller di Rino Casazza è SHERLOCK HOLMES, AUGUSTE DUPIN E LA VERITÀ SULLO SQUARTATORE: https://amzn.to/3ZISU6F 📚 I nostri libri: https://www.algama.it/
Rino Gaetano, parla l'avvocato Mautone: "Ecco tutti i misteri sulla sua morte"
In questo video Antonio Segnini parla con Rino Casazza dell’ultimo libro del giallista, dedicato all’infinito caso del Mostro di Firenze, ovvero “MOSTRO DI FIRENZE- Enciclopedia di un enigma”. LA TRAMA: La vicenda del Mostro di Firenze costituisce la più lunga inchiesta giudiziaria del nostro Paese: una serie di duplici delitti dal 1968 al 1985, una sentenza finale che lascia casi irrisolti e non convince nemmeno gli stessi magistrati. Tanto che, a quasi 60 anni dai primi omicidi, si indaga ancora. Dal 2017, Rino Casazza ha approfondito, con articoli e interviste, tutte le piste formulate in decenni per scovare il vero colpevole. Il risultato è in questo libro, che offre alla schiera degli appassionati, ma anche ai neofiti che desiderino avvicinarsi al cold case più famoso e complesso della storia italiana, un utile prontuario. La prima parte è dedicata al racconto delle circostanze di tutti gli otto duplici omicidi del Mostro di Firenze, e alla ricostruzione, quasi sempre controversa, della loro dinamica. La seconda parte è un excursus nella ramificata gamma di teorie, con i loro pro e i loro contro, sull’identità del (o dei) “serial killer delle coppiette”. 📚 Il libro è disponibile da ottobre 2025 in edicola. E sul sito dell’editore: http://www.teaserlab.it/mostro-di-firenze/ 📚 Da oggi può anche trovare l’ebook, disponibile su tutte le piattaforme. E su Amazon: https://amzn.to/3KQEzS6 👨‍💻 GLI APPROFONDIMENTI DEL NOSTRO SITO SUL MOSTRO DI FIRENZE: https://www.frontedelblog.it/tag/mostro-di-firenze/ 📚 LA SERIE DI ROMANZI APOCRIFI SU SHERLOCK HOLMES DI RINO CASAZZA, IN EDICOLA E IN EBOOK, QUI: https://amzn.to/47NPuTG 📚 GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA DI RINO CASAZZA: “IL DELITTO DI AVETRANA – Perché Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti”: https://amzn.to/3YxYUwS 📚 “LILIANA RESINOVICH – L’enigma di Trieste”: https://amzn.to/3vf7ckq 📚 L’ultimo thriller di Rino Casazza è SHERLOCK HOLMES, AUGUSTE DUPIN E LA VERITÀ SULLO SQUARTATORE: https://amzn.to/3ZISU6F 📚 I nostri libri: https://www.algama.it/ 👨‍💻 SOSTIENICI Per sostenere il nostro canale e vedere video e inchieste esclusive, abbonati: https://www.youtube.com/@Frontedelblog/join
Chi era davvero il Mostro di Firenze? Parla Antonio Segnini
“MOSTRO DI FIRENZE- Enciclopedia di un enigma” è il nuovo libro di Rino Casazza IN EDICOLA E IN EBOOK La vicenda del Mostro di Firenze costituisce la più lunga inchiesta giudiziaria del nostro Paese: una serie di duplici delitti dal 1968 al 1985, una sentenza finale che lascia casi irrisolti e non convince nemmeno gli stessi magistrati. Tanto che, a quasi 60 anni dai primi omicidi, si indaga ancora. Dal 2017, Rino Casazza ha approfondito, con articoli e interviste, tutte le piste formulate in decenni per scovare il vero colpevole. Il risultato è in questo libro, che offre alla schiera degli appassionati, ma anche ai neofiti che desiderino avvicinarsi al cold case più famoso e complesso della storia italiana, un utile prontuario. La prima parte è dedicata al racconto delle circostanze di tutti gli otto duplici omicidi del Mostro di Firenze, e alla ricostruzione, quasi sempre controversa, della loro dinamica. La seconda parte è un excursus nella ramificata gamma di teorie, con i loro pro e i loro contro, sull’identità del (o dei) “serial killer delle coppiette”. Nato anche dalle tante interviste svolte dall'autore su questo canale, il libro è disponibile da ottobre 2025 in edicola. E sul sito dell’editore: http://www.teaserlab.it/mostro-di-firenze/ Da oggi può anche trovare l’ebook, disponibile su tutte le piattaforme. E su Amazon: https://amzn.to/3KQEzS6
Mostro di Firenze, le verità nascoste da mezzo secolo
Delitto di Garlsco, parla Gianluca Zanella, autore della prima controinchiesta sul caso. IL VIDEO COMPLETO: https://www.youtube.com/watch?v=gbiuf6pbgSo
Giallo di Garlasco: quante persone c'erano sulla scena del crimine?
Nel suo libro “Yara Gambirasio - un caso irrisolto” e in alcune approfondite ricerche successive, Federico Liguori ha puntato il dito sulle numerose storture che rendono traballante la soluzione giudiziaria sul delitto basata sulla colpevolezza di Massimo Bossetti. In questa intervista col giallista Rino Casazza, Liguori si sofferma su alcuni dettagli sconcertanti, ricavati dalle carte del recente procedimento per presunto depistaggio processuale a carico del pubblico ministero Letizia Ruggeri, che al processo rappresentò l'accusa. Si tratta delle dichiarazioni di un consulente genetista della Procura bergamasca, Giorgio Casari, importanti per comprendere i reali motivi dell'indisponibilità degli inquirenti a ripetere la famosa analisi del DNA che ha portato alla condanna di Bossetti. Liguori rivela che sta continuando la sua ricerca sulla documentazione della causa. E preannuncia scoperte significative. ACQUISTA: 📚 GLI SPECIALI DI CRIMEN: INNOCENTI (con l'approfondimento sul caso Bossetti) - IN EDICOLA E QUI: https://www.teaserlab.it/innocenti/ 📚 IL LIBRO “YARA GAMBIRASIO – UN CASO IRRISOLTO”: https://amzn.to/3ZDTiEV GUARDA ANCHE: Massimo Bossetti, parla l'avvocato Salvagni: “Ecco dov'è il dna di Ignoto 1. Fatecelo analizzare” https://www.youtube.com/watch?v=F39eeepi4ik 👨‍💻 Lo speciale su Yara Gambirasio sul nostro sito: https://www.frontedelblog.it/tag/yara-gambirasio/ 📚 LA SERIE DI ROMANZI APOCRIFI SU SHERLOCK HOLMES DI RINO CASAZZA, IN EDICOLA E IN EBOOK, QUI: https://amzn.to/47NPuTG 📚 GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA DI RINO CASAZZA: “IL DELITTO DI AVETRANA – Perché Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti”: https://amzn.to/3YxYUwS 📚 “LILIANA RESINOVICH – L’enigma di Trieste”: https://amzn.to/3vf7ckq 📚 L’ultimo thriller di Rino Casazza è SHERLOCK HOLMES, AUGUSTE DUPIN E LA VERITÀ SULLO SQUARTATORE: https://amzn.to/3ZISU6F 📚 I nostri libri: https://www.algama.it/ SOSTIENICI Per sostenere il nostro canale e vedere video e inchieste esclusive, abbonati: https://www.youtube.com/@Frontedelblog/join
Yara Gambirasio, spunta un verbale shock: "Sono sconcertato"
Carica altro... Iscriviti!
Foto di Alex Rebatto

Alex Rebatto

Alex Rebatto, classe 1979. Ha collaborato nei limiti della legalità con Renato Vallanzasca ed è stato coautore del romanzo biografico “Francis”, sulle gesta del boss della malavita Francis Turatello (Milieu editore), giunto alla quarta ristampa. Ha pubblicato il romanzo “Nonostante Tutto” che ha scalato per mesi le classifiche Amazon. Per Algama ha pubblicato il noir "2084- Qualcosa in cui credere"
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie