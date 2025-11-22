Se la Juve pareggia sempre, la colpa non è solo degli allenatori di turno, no?

Cambia l’allenatore, come ha scritto la versione On Line di Tuttosport, ma continua la pareggite per la Juve. Dopo lo 0-0 contro il Torino, infatti, la squadra di Luciano Spalletti ha conquistato solo un punto anche contro la Fiorentina. Alla rete di Kostic ha risposto quella di Mandragora, ma a far discutere è stata la scelta dell’arbitro Doveri sul rigore prima concesso e poi negato a Vlahovic.



Alla fine i bianconeri sono costretti ad accontentarsi di un pareggio, che però non fanno contenti i tifosi della Vecchia Signora. Al temine dell’incontro l’allenatore della Juventus è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn: “Siamo stati troppo scolastici nel primo tempo. Abbiamo fatto degli errori che probabilmente dal punto di vista della qualità non possiamo fare perchè il nostro livello deve essere superiore a quello che abbiamo fatto vedere. Dobbiamo alzare il livello di tutto per venire in campi insidiosi come questo e vincere. La Fiorentina aveva voglia di reagire, ha un allenatore che sa dargli una carica emotiva, lo conosciamo bene, però noi siamo stati scelti per fare di più”. Dato a Luciano, ciò che è di Spalletti, una domanda alla società bianconera è doverosa. Ed è la seguente: come mai alla Juve, da tanti anni manca un regista?

Stefano Mauri