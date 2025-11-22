Ornella Vanoni ora canta in cielo. Il ricordo di Emma Marrone

“Ciao Ornella… Non trovo le parole per descrivere tutto ciò che sei stata per me, so solo che mi mancherai infinitamente. Mi mancheranno le nostre telefonate. I nostri discorsi sui maschi. Mi mancherà il tuo risotto. Il modo dolce con cui mi davi i bacini sulle guance. Ma quelle come te non vanno via per sempre …Non andranno mai via. Ciao Orny, al prossimo appuntamento. Ti amo”.
Così Emma Marrone ha postato ai social per ricordare Ornella Vanoni, collega e amica morta a 91 anni. La mitica Ornella è stata una delle voci più iconiche della musica italiana, ha attraversato una carriera straordinaria, costellata di successi, riconoscimenti e collaborazioni illustri.
Stefano Mauri
