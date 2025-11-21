Chiara Ferragni, in piena e creativa fase di rilancio professionale, lancia la sua candela profumata

Si chiama: “It’s Gonna Be Incredibile” (letteralmente “Sarà incredibile”) ed è la candela profumata appena lanciata da Chiara Ferragni in questo tempo già natalizio. E nel video di presentazione, si sente in sottofondo la sua voce che recita un messaggio intimo e inspiratorio, mentre l’imprenditrice cremonese si aggira tra le mura di casa, di bianco vestita, in shorts in maglia, canotta, cardigan e calzettoni, tra il salotto e la cucina in compagnia del cane Paloma e alla fine estrae da un pouf la candela che lei stessa ha ideato.

Realizzata in cera e fragranza profumata, è stata inserita in un vasetto dark su cui domina il nome del prodotto e il nome dell’imprenditrice, il tutto accompagnato da uno stemma con sopra stampate le lettere CF, vale a dire le iniziali appunto di Chiara Ferragni. Innamorata di Giovanni Tronchetti Provera, un amore il loro vissuto lontano dai riflettori, impegnata nel lavoro e, in modalità Natale, Chiara da Cremona sta vivendo appieno, nonostante le difficoltà, questo meritato momento di nuova serenità.

Stefano Mauri