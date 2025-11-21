Annalisa emoziona tutti con “Esibizionista”. Nel suo corpo di ballo “spacca” Andrea Brida e per lei, Veronica Ferraro ha creato una maglietta super

La nuova hit di Annalisa dal titolo “Esibizionista”? Spacca, è un mix di ironia pungente e leggerezza, tocca temi come la seduzione, l’inganno e la presa di coscienza, raccontando con uno stile provocatorio e diretto frammenti di vita che tutti conosciamo. E piace un sacco, così come l’album di Annalisa, “Ma io sono fuoco”. Via social intanto, l’imprenditrice digitale Veronica Ferraro, insieme a una bella fotografia che la ritrae con l’artista ligure ha pubblicato, in un bellissimo post, la seguente frase: “Edizione speciale del mio brand Not After Ten, fuori ora, … maglietta da hockey per Annalisa”.

A proposito, visto che corpo di ballo speciale accompagna, l’interprete, tra i suoi tanti successi, di “Semplicemente”? Ebbene, il ballerino Andrea Brida, orceano di Orzinuovi, seguitissimo dai suoi concittadini bresciani, da qualche settimana i ballerini e le ballerine che lo compongono. E ha portato energia vera. Qual è il segreto di Annalisa che con le sue canzoni non sbaglia un colpo?

E’ bravissima e coi suoi autori (e amici) affiatati Davide Simonetta (è il marito di Veronica Ferraro) e Paolo Antonacci, da tanto tempo, azzecca tutte le sfumature musicali.

Stefano Mauri