Marina Di Guardo: “La fama di mia figlia Chiara Ferragni mi ha dato visibilità, ma può minare la mia credibilità di scrittrice”

Si intitola ‘Braccata’ ed è l’ultimo thriller, pubblicato da Mondadori, di Marina Di Guardo, scrittrice sensibile, brava a, con la sua scrittura incalzante, coinvolgente a creare suspense ed emozione. Prima di dedicarsi alla scrittura, Marina ha lavorato nel mondo della moda, ha fatto la modella ed è diventata vicedirettrice dello showroom di Blumarine.

E così si è raccontata con la redazione del Giorno: “Era un lavoro che mi dava stabilità, ma il mio sogno era scrivere. Ho iniziato a dedicarmi alla scrittura soprattutto dopo la nascita delle mie tre figlie, Chiara, Francesca e Valentina, che mi hanno sempre incoraggiata a inseguire questa mia passione. Con loro ho un legame molto forte e per loro sono un punto di riferimento affettivo e professionale”. Intelligente, moderna e attenta, la Di Guardo, inevitabilmente ha parlato pure dell’illustre figlia Chiara Ferragni: “La sua fama mi ha dato visibilità, ma può anche minare la mia credibilità perché alcuni pensano: ah, la mamma della Ferragni scrive libri, chissà chi glieli scrive. I miei libri non sono il risultato di un tentativo di sfruttare la popolarità, ma di parlare con la mia voce e di esprimere. La scrittura è il mio momento intimo”

